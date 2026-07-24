Adispaz impulsa la inclusión a través de la terapia acuática

Adispaz ha participado este año en la IX Convocatoria Micro Ayudas de Fundación Caja Rural de Aragón con el proyecto de terapia acuática para personas con discapacidad intelectual en la Almunia de Doña Godina el cuál ha sido seleccionado entre los 10 que recibiendo una ayuda de 1.500 €. Este proyecto, el cuál lleva realizando desde hace casi 20 años, es un proyecto muy beneficioso para las personas con discapacidad intelectual.

A lo largo de estos años la entidad ha intentado que este proyecto tuviera una continuidad lo cual no ha sido fácil debido al déficit de instalaciones en la zona. Desde que se abrió la piscina climatizada H2OGO este proyecto se llevó a cabo en sus instalaciones en los meses de octubre a junio y durante los meses de verano se han utilizado las piscinas municipales de La Almunia de Doña Godina.

Durante este año el proyecto de terapia acuática se ha retomado gracias a la Fundación de Caja Rural de Aragón que con su aportación sufraga parte de los gastos de profesionales que son necesarios para la actividad, uso de piscinas climatizadas de otras localidades de Zaragoza y desplazamientos necesarios con los vehículos de Adispaz.

Además, gracias a la colaboración del ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina se ha podido financiar también parte de este proyecto dentro de las actividades deportivas que se realizan anualmente, así como disponer de las instalaciones municipales para su realización en los meses de julio y agosto.

En la actualidad pequeños grupos han asistido a lo largo del verano semanalmente a dichas instalaciones para realizar la actividad de terapia acuática para las personas con mayores necesidades y natación libre para aquellos que ya practican este deporte durante el invierno.

Esta actividad incluye la comida de verano en el bar de las piscinas, actividad que es muy bien acogida por todos, aprovechamos para darnos un chapuzón, tomar el sol y luego finalizar con una comida en el bar todos juntos.

Estas actividades estivales hacen que las personas con discapacidad de la entidad disfruten un poquito más del verano y puedan participar en su entorno de los servicios que se prestan a todos los ciudadanos.

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Además, el uso de unas instalaciones deportivas municipales en el entorno comunitario con el resto de ciudadanos facilita su inclusión social y favorece el trabajar habilidades sociales y de la vida diaria. Además de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través de la terapia acuática, este proyecto mejora su autonomía en habilidades de aseo, manejo de dinero y recursos que la persona debe tener para acceder a un espacio público.