La Almunia nada hacia las medallas

Los nadadores de La Almunia, que esta temporada compiten con El Olivar, el Polideportivo San Agustín y H2ogo, brillaron en el Campeonato de Aragón de Verano, logrando un importante medallero y poniendo ya la mirada en el Campeonato de España de Sabadell.

Carlos Arregui sumó un total de 6 medallas. / SERVICIO ESPECIAL

Entre los resultados más destacados sobresalieron Noa Leal, que conquistó siete medallas de oro y seis de plata, y Carlos Arregui, que sumó tres oros y tres platas. Ambos mejoraron además varias de sus marcas personales, confirmando su excelente estado de forma de cara al Campeonato de España, que se celebra del 22 al 26 de julio en Sabadell.

Junto a ellos también compitieron Alberto Arregui, Andrei Stoica, Elia Tomey, Elisa Cornago y Vega Leal, esta última con una destacada actuación al conseguir una medalla de plata y otra de bronce.

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Todos ellos completaron una sobresaliente participación en la principal cita autonómica del verano, reafirmando el gran momento que atraviesa los nadadores de La Almunia de Doña Godina.