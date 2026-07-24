Diververano
Aprendizaje, diversión y convivencia para los más pequeños
La Crónica de Valdejalón
El programa Diververano Morata de Jalón: El Reino de los Sueños 2026, que comenzó el 29 de junio y se desarrollará hasta el 31 de julio, ofrece una alternativa educativa y de ocio dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años. La iniciativa está organizada por Océano Atlántico, en colaboración con el ayuntamiento, y se lleva a cabo en las instalaciones del CEIP Lucas Arribas en horario de mañana.
A lo largo de las diferentes semanas se desarrolla una amplia programación de actividades adaptadas a las distintas edades, que incluye servicio de madrugadores, talleres creativos, dinámicas de grupo, manualidades y juegos cooperativos. Todas las propuestas combinan el componente lúdico con el aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales, la creatividad y la adquisición de valores como el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo.
El programa ha registrado una elevada participación de niños y niñas de Morata de Jalón, convirtiéndose además en un espacio de integración para aquellos menores que pasan el verano en la localidad sin residir habitualmente en ella. La convivencia diaria ha permitido fortalecer las relaciones entre los participantes, facilitando su integración en la vida del municipio y fomentando el sentimiento de pertenencia a la comunidad a través del juego, la colaboración y las experiencias compartidas.
Con esta nueva edición, Diververano se consolida como una de las principales propuestas de ocio educativo del verano en Morata de Jalón, ofreciendo a las familias un recurso de conciliación, y proporcionando a los más pequeños un entorno seguro en el que aprender, divertirse y crear nuevos vínculos durante el periodo vacacional.
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