El aumento de basura en las calles obliga a reforzar la vigilancia en La Almunia

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, a través de la Concejalía de Medioambiente, ha anunciado que reforzará la vigilancia y el control en los puntos más conflictivos del municipio, mediante la intensificación del trabajo de la Policía Local y la instalación de cámaras de videovigilancia, ante el incremento de comportamientos incívicos relacionados con el depósito de residuos en la vía pública. En las últimas semanas se ha detectado la acumulación de basura fuera de los contenedores en distintos puntos de la localidad, una situación que se ha intensificado especialmente en el casco histórico, con casos concretos como en la calle Ortubia, sin descartar la existencia de otros focos en diferentes zonas.

La basura depositada fuera de los contenedores ha obligado al ayuntamiento a intensificar la vigilancia en el municipio. / SERVICIO ESPECIAL

Esta problemática ha sido trasladada directamente al ayuntamiento por parte de los propios trabajadores del servicio de limpieza y de recogida de residuos, quienes han advertido de una sobrecarga de trabajo cada vez mayor a raíz de este incivismo. Según han explicado, resulta habitual que, tras realizar la limpieza de determinadas áreas, en cuestión de minutos vuelvan a aparecer residuos depositados fuera de los contenedores, lo que dificulta de forma notable el correcto mantenimiento del conjunto del municipio.

Desde el consistorio recuerdan que el servicio de recogida está diseñado para retirar los residuos depositados en el interior de los contenedores, por lo que el abandono de basura en su entorno genera una acumulación incontrolada que afecta directamente a la limpieza viaria, incrementa los costes del servicio y dificulta la atención al resto de calles y plazas.

En este sentido, la concejala de Medioambiente, Delia Oltean, es contundente: «No podemos seguir en esta situación en la que una minoría de personas está ensuciando nuestras calles mediante comportamientos incívicos. La limpieza del municipio es competencia del ayuntamiento, pero es imprescindible la colaboración de toda la ciudadanía. Los vecinos de La Almunia pagan los impuestos por un buen servicio de limpieza, y no es justo que esos recursos tengan que destinarse a cubrir el sobrecoste que generan conductas incívicas de personas que no respetan las normas básicas de convivencia, y que en muchas ocasiones no están ni empadronados en la localidad. Esta situación se está volviendo insostenible y requiere la implicación de toda la sociedad».

El ayuntamiento recuerda que estas conductas están reguladas en la Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo, que establece la obligación de depositar los residuos en los contenedores correspondientes, y prohíbe expresamente abandonarlos en la vía pública. «La basura debe depositarse correctamente en los contenedores, y los residuos voluminosos deben gestionarse a través del servicio municipal gratuito habilitado. No hacerlo no solo perjudica la imagen de nuestro municipio, sino que demuestra una falta de compromiso con la convivencia y el interés general. Al final el civismo no se lee ni escucha, sino que se debe llevar interiorizado».

Asimismo, se advierte de que el incumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones económicas que, en función de la gravedad de los hechos, pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros.

En este sentido, el ayuntamiento ha anunciado que intensificará la labor de vigilancia y control por parte de la policía local, así como la instalación de cámaras de videovigilancia en aquellos puntos del municipio donde se han detectado de forma reiterada este tipo de comportamientos incívicos.

La concejalía insiste además en la gravedad de este problema en la época estival, ya que la acumulación de residuos en la vía pública puede derivar en problemas de salubridad, favoreciendo la aparición de malos olores y la proliferación de plagas, con el consiguiente riesgo para la salud pública.

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Por todo ello, el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina hace un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para garantizar el adecuado cuidado de los espacios públicos y preservar la convivencia en el municipio. Asimismo, el consistorio es consciente de que, en muchos casos, las personas que incurren en estos comportamientos incívicos no llegan a recibir las comunicaciones municipales, como bandos o notificaciones, lo que dificulta aún más la capacidad de actuación de la administración y complica la correcta prestación de los servicios diarios en la localidad.