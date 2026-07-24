Punto de encuentro comarcal
El Berbedel Fest crece
La Crónica de Valdejalón
Por tercer año consecutivo, la plaza mayor de Berbedel fue testigo de lo que pueden conseguir las comisiones de fiestas de Lucena de Jalón y Salillas de Jalón cuando se unen con un objetivo en común. El sábado 27 de junio se celebró el III Berbedel Fest superando las cifras de ediciones anteriores.
Los asistentes pudieron disfrutar de un concierto del Seven con canciones de los 80, 90 y 2000, y de un tributo a Extremoduro y Marea por La Patera & So Payaso.
Además, no faltó una cena popular, y la disco móvil con Luis Redondo y Darío DL hasta que el cuerpo aguantó.
Este festival va creciendo año tras año y ya simboliza un punto de encuentro para muchos municipios de la comarca: una fecha en la que se celebra la unión y el trabajo en equipo. Gracias al trabajo de ambas comisiones, a la alta asistencia registrada cada año, y el apoyo de muchos vecinos y vecinas, Berbedel podrá seguir contando con un festival abierto a toda la comarca.
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