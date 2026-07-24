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El Berbedel Fest crece

Seven actuó en una plaza Mayor con numeroso público. | SERVICIO ESPECIAL

Seven actuó en una plaza Mayor con numeroso público. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

SALILLAS DE JALÓN

Por tercer año consecutivo, la plaza mayor de Berbedel fue testigo de lo que pueden conseguir las comisiones de fiestas de Lucena de Jalón y Salillas de Jalón cuando se unen con un objetivo en común. El sábado 27 de junio se celebró el III Berbedel Fest superando las cifras de ediciones anteriores.

La Patera &amp; So Payaso rindió tributo a Extremoduro y Marea. | SERVICIO ESPECIAL

La Patera & So Payaso rindió tributo a Extremoduro y Marea. | SERVICIO ESPECIAL

Los asistentes pudieron disfrutar de un concierto del Seven con canciones de los 80, 90 y 2000, y de un tributo a Extremoduro y Marea por La Patera & So Payaso.

Además, no faltó una cena popular, y la disco móvil con Luis Redondo y Darío DL hasta que el cuerpo aguantó.

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Este festival va creciendo año tras año y ya simboliza un punto de encuentro para muchos municipios de la comarca: una fecha en la que se celebra la unión y el trabajo en equipo. Gracias al trabajo de ambas comisiones, a la alta asistencia registrada cada año, y el apoyo de muchos vecinos y vecinas, Berbedel podrá seguir contando con un festival abierto a toda la comarca.

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