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La Crónica de Valdejalón

Calatorao

Antonio Pérez, presidente de la Asociación Barbacana, vuelve al Canal Cultura, y esta vez es para hablar de la trayectoria de Barbacana. Con él se hace un viaje a lo largo de las diferentes publicaciones que la asociación ha ido haciendo a lo largo de su trayectoria: desde el callejero más reciente, el libro sobre las peñas, el Cristo de Calatorao… y otras pequeñas publicaciones como su colaboración anual desde hace veinte años en la revista ADOR, y también en el programa de fiestas. Sin olvidar las diferentes colaboraciones y actividades que gestionan como las Jornadas de Castellología, que celebran su 25 aniversario, y la exposición de fotos antiguas durante las fiestas patronales en honor a San Bartolomé, cita que no puedes perderte especialmente si has sido reina de fiestas, temática protagonista de este año. Gracias Barbacana por tantos años de trabajo por y para Calatorao.

Escanea el código QR para escucharlo y no te pierdas el resto de programas en la página web: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura/ RRSS @ayuntamientocalatorao y App. ¡También en Spotify!

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