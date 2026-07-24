RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS
Ciclismo y pasión se citan en Almonacid
La Crónica de Valdejalón
La Ruta del Vino de las Piedras volvió a demostrar que es un referente del cicloturismo nacional. En su 44ª edición, la más antigua de Aragón y la segunda de España, reunió a decenas de ciclistas que no quisieron perderse una jornada marcada por la camaradería, la pasión por la bicicleta y el encanto del Campo de Cariñena.
Tras la salida de Valdespartera, el primer avituallamiento aguardaba en Cariñena y se inmortalizó en una foto de familia, confirmación del vínculo entre la marcha y la tierra que la acoge con tanto cariño año tras año.
Después la ruta siguió rumbo a Almonacid de la Sierra, donde esperaba el avituallamiento principal de la jornada. El Mercado Modernista de la plaza San Nicolás, con sus 120 años de historia, ofreció cobijo y un escenario único. Las mesas con embutido, queso fruta, pan y bebidas variadas sirvieron de merecida pausa, de sonrisas y de fotos infinitas. El ayuntamiento, siempre fiel a esta veterana marcha, volvió a mostrar su hospitalidad obsequiando con porrones de sus excelentes vinos, gesto recibido con alegría y agradecimiento.
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