La comarca de Valdejalón acogerá el Campeonato de Aragón

Las carreteras de la Comarca de Valdejalón serán testigo de la disputa del Campeonato de Aragón de ciclismo en ruta, también conocido como ciclismo de carretera. La prueba deportiva se celebrará el 20 de septiembre con salida y meta en la localidad de Almonacid de la Sierra. La competición discurrirá por otros términos municipales como el de La Almunia de Doña Godina o Santa Cruz de Grío, pasando por el entorno de Mularroya. La distancia será de 75 kilómetros con un terreno exigente y un puerto de categoría que marcará diferencias en la carrera.

La prueba se celebrará el próximo 20 de septiembre. / SERVICIO ESPECIAL

Esta prueba estará coorganizada por la Comarca de Valdejalón y la Federación Aragonesa de Ciclismo, y participarán las categorías élite, sub23, junior y máster. Desde Santa Cruz de Grío tomarán la salida los corredores de categoría cadete y féminas. Se espera una prueba del mejor nivel de ciclismo de carretera, después de más de 8 años sin una competición de esta modalidad en nuestra comarca.

El pasado 16 de julio, en la sede comarcal, la Comarca de Valdejalón y la Federación Aragonesa de Ciclismo acordaron la organización y los detalles de la prueba, en la que los ayuntamientos de Almonacid de la Sierra y Santa Cruz de Grío serán pieza fundamental en las salidas y meta.

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Para Adolfo Diez Va, consejero de Deportes de la Comarca de Valdejalón, «es gratificante traer estas pruebas de tanto nivel y necesidades organizativas a nuestra comarca, fruto de un extenso trabajo previo. Además, tenemos corredores locales con opciones de victoria». Por su parte, Luis Marquina, presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo calificó el recorrido como «bonito y atractivo, sin dejar de lado la dureza de este».