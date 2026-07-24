Conciertos y circo se dan cita en La Muela

La programación cultural organizada este verano por el Ayuntamiento de La Muela comenzó el domingo 12 de julio con Zambra. El dúo formado por Lucía Estévez y Gaby Fraile ofreció una propuesta cargada de sensibilidad, talento y personalidad propia. Fue un concierto donde el flamenco, el folk y la música de raíz se fusionaron para crear un universo sonoro único.

La música continuará el sábado 25, a las 23.00 horas con Isla Kume, el proyecto de Andrés Campos y Laura Sorribas, una de las propuestas más originales de la escena aragonesa actual. Su espectáculo mezcla folclore ibérico, electrónica, tradición y sonidos contemporáneos en un viaje donde castañuelas, cuerdas y sintetizadores conviven creando una experiencia llena de energía.

Fusionaron el flamenco con folk y música de raíz, creando una experiencia sonora única. / SERVICIO ESPECIAL

El jueves 30 de julio, a las 20.30 horas, la plaza Vicente Tena será el escenario de Bombea, un espectáculo familiar de clown pensado para disfrutar juntos pequeños y mayores. Humor, ternura, participación e imaginación se unen en una propuesta que habla de cómo nos relacionamos, de cuidar nuestros vínculos y de afrontar la vida con optimismo.

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La programación de verano finalizará el domingo 6 de septiembre, a las 19.30 horas, con Meraki, un espectáculo de circo contemporáneo protagonizado por Eduardo Manazas. Malabares, tecnología, música y una cuidada puesta en escena se unen en una propuesta visual y emocional que invita a disfrutar del presente y a poner pasión en todo aquello que hacemos.