CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ÉPILA
El consistorio da voz a su infancia a través de dos nuevos vídeos
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila ha elaborado dos videos sobre el Consejo de Infancia y Adolescencia en el que los consejeros y consejeras infantiles y juveniles del municipio son los protagonistas.
En el primer vídeo explican de primera mano qué es el Consejo de Infancia y Adolescencia, cómo funciona y cuál es el importante papel que desempeñan dentro del pueblo. Este órgano de participación da voz a niños, niñas y adolescentes permitiéndoles trasladar sus propuestas, inquietudes e ideas, participar en la toma de decisiones y trabajar de forma conjunta con el ayuntamiento y con sus centros educativos para seguir construyendo un Épila mejor para todos.
El segundo vídeo recoge algunos de los momentos más significativos del Consejo de Infancia y Adolescencia. Desde 2017, el Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Educación, ha trabajado con un firme compromiso por impulsar la participación real de niños, niñas y adolescentes en la vida de nuestro municipio. Durante estos años, los Consejos de Infancia y Adolescencia se han consolidado como un espacio de diálogo y participación activa, donde los más jóvenes no solo expresan sus ideas, sino que forman parte de la construcción de un Épila mejor, colaborando con el ayuntamiento y con sus centros educativos en el diseño de iniciativas y servicios que responden a sus necesidades. Los vídeos están disponibles en el canal de YouTube del ayuntamiento.
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