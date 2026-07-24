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FIESTA ACUÁTICA

Diversión y buen ambiente en las piscinas

Las piscinas se han convertido este verano en un espacio ideal para hacer frente al calor. | SERVICIO ESPECIAL

Las piscinas se han convertido este verano en un espacio ideal para hacer frente al calor. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

épila

Las piscinas de Épila celebraron el viernes 26 de junio una gran fiesta acuática para el disfrute de todos los asistentes, que pudieron probar diferentes obstáculos acuáticos acompañado de una buena tarde de verano. Además, el sábado 18 de julio se celebró en las piscinas la Fiesta del Verano con hinchables, la final del torneo de pádel de Valdejalón, y discomóvil para terminar.

Los más pequeños pudieron disfrutar de varios hinchables. | SERVICIO ESPECIAL

Los más pequeños pudieron disfrutar de varios hinchables. | SERVICIO ESPECIAL

Cursillos de natación

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Además, desde el 1 de julio se desarrollan los cursillos de natación que tienen lugar durante todo el mes.

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