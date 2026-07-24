FIESTA ACUÁTICA
Diversión y buen ambiente en las piscinas
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La Crónica de Valdejalón
épila
Las piscinas de Épila celebraron el viernes 26 de junio una gran fiesta acuática para el disfrute de todos los asistentes, que pudieron probar diferentes obstáculos acuáticos acompañado de una buena tarde de verano. Además, el sábado 18 de julio se celebró en las piscinas la Fiesta del Verano con hinchables, la final del torneo de pádel de Valdejalón, y discomóvil para terminar.
Cursillos de natación
Además, desde el 1 de julio se desarrollan los cursillos de natación que tienen lugar durante todo el mes.
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