Épila será punto oficial habilitado por el Gobierno de Aragón, para disfrutar del próximo eclipse solar del 12 de agosto.

Épila se prepara para disfrutar del eclipse. / SERVICIO ESPECIAL

Con el objetivo de acercar este fenómeno a toda la ciudadanía y despertar el interés por la ciencia y la astronomía, la Concejalía de Cultura de Épila organizó los días 18 y 19 de julio las Jornadas de Eclipses Épila, un completo programa de actividades con ponencias impartidas por destacados investigadores del Observatorio Astronómico Nacional y del Centro de Astrobiología, observaciones solares y nocturnas, una Sun & Star Party junto a la Agrupación Astronómica Aragonesa, y talleres infantiles para que los más pequeños también vivan la emoción de descubrir el universo.

Épila se prepara para disfrutar del eclipse. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado por la mañana se ofrecieron las ponencias Los eclipses: qué son y cómo observarlos, a cargo de la doctora Alba Aller Egea del Observatorio Astronómico Nacional; y Eclipses que cambiaron la historia y sus reflejos en el arte, a cargo del doctor Miguel Querejeta del Observatorio Astronómico Nacional. Y en la tarde noche hubo una Sun & Star Party en el polígono Valdemuel con observación solar, charla astronomía general y observación nocturna con la Agrupación Astronómica Aragonesa.

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Y el domingo se desarrolló la ponencia Eclipses en el universo: del sistema solar a los exoplanetas a cargo del Dr. Jorge Lillo Box del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), y también hubo varios talleres infantiles como Construye tu caja de eclipse, Construye tu propia Luna y Visor de constelaciones.