JORNADAS DIVULGATIVAS
Épila se prepara para disfrutar del eclipse
La Crónica de Valdejalón
Épila será punto oficial habilitado por el Gobierno de Aragón, para disfrutar del próximo eclipse solar del 12 de agosto.
Con el objetivo de acercar este fenómeno a toda la ciudadanía y despertar el interés por la ciencia y la astronomía, la Concejalía de Cultura de Épila organizó los días 18 y 19 de julio las Jornadas de Eclipses Épila, un completo programa de actividades con ponencias impartidas por destacados investigadores del Observatorio Astronómico Nacional y del Centro de Astrobiología, observaciones solares y nocturnas, una Sun & Star Party junto a la Agrupación Astronómica Aragonesa, y talleres infantiles para que los más pequeños también vivan la emoción de descubrir el universo.
El sábado por la mañana se ofrecieron las ponencias Los eclipses: qué son y cómo observarlos, a cargo de la doctora Alba Aller Egea del Observatorio Astronómico Nacional; y Eclipses que cambiaron la historia y sus reflejos en el arte, a cargo del doctor Miguel Querejeta del Observatorio Astronómico Nacional. Y en la tarde noche hubo una Sun & Star Party en el polígono Valdemuel con observación solar, charla astronomía general y observación nocturna con la Agrupación Astronómica Aragonesa.
Y el domingo se desarrolló la ponencia Eclipses en el universo: del sistema solar a los exoplanetas a cargo del Dr. Jorge Lillo Box del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), y también hubo varios talleres infantiles como Construye tu caja de eclipse, Construye tu propia Luna y Visor de constelaciones.
Un paseo por las estrellas
Dentro de las actividades organizadas por la Comarca de Valdejalón, el domingo 28 de junio la Sala Multiusos de Épila acogió un fascinante planetario portátil. Durante la jornada, distintos grupos de personas participaron en esta experiencia, acercándose de una forma amena y didáctica al apasionante mundo de la astronomía.
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