Épila será punto oficial del fenómeno en Valdejalón

Épila será el punto oficial de visualización del eclipse total de sol en Valdejalón, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Épila, la Comarca de Valdejalón y el Gobierno de Aragón. En el polígono industrial El Sabinar se habilitará una zona de observación segura, con área de acampada y autocaravanas, aparcamiento habilitado y conexión en directo con el telescopio de Galáctica. Con la entrada se podrá acceder desde las 10:00 horas del lunes 10 de agosto hasta las 20.00 horas del jueves 13 de agosto, y entrar y salir libremente durante los cuatro días. El máximo del eclipse está previsto alrededor de las 20.30 horas del 12 de agosto.