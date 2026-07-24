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PARA EL 12 DE AGOSTO

Épila será punto oficial del fenómeno en Valdejalón

Planetario portátil habilitado en Épila en unas jornadas organizadas por la comarca.

Planetario portátil habilitado en Épila en unas jornadas organizadas por la comarca. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Épila

Épila será el punto oficial de visualización del eclipse total de sol en Valdejalón, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Épila, la Comarca de Valdejalón y el Gobierno de Aragón. En el polígono industrial El Sabinar se habilitará una zona de observación segura, con área de acampada y autocaravanas, aparcamiento habilitado y conexión en directo con el telescopio de Galáctica. Con la entrada se podrá acceder desde las 10:00 horas del lunes 10 de agosto hasta las 20.00 horas del jueves 13 de agosto, y entrar y salir libremente durante los cuatro días. El máximo del eclipse está previsto alrededor de las 20.30 horas del 12 de agosto.

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