La fiesta acuática refresca a grandes y pequeños

Las piscinas municipales de Ricla acogieron el pasado 4 de julio una nueva edición de la fiesta acuática nocturna, una actividad organizada por el ayuntamiento que, año tras año, se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas del verano.

La iniciativa consistió en la instalación de diferentes hinchables acuáticos, permitiendo a niños, jóvenes y adultos disfrutar de una jornada diferente en un ambiente lúdico y refrescante. La actividad se desarrolló en horario nocturno, prolongándose hasta las 23:00 horas, lo que hizo posible que los participantes disfrutaran de las piscinas en un entorno diferente al habitual.

Esta fiesta, que el consistorio viene organizando desde hace varios veranos, tiene como objetivo ofrecer alternativas de ocio para todas las edades durante la época estival y fomentar la convivencia entre los vecinos de la localidad.

La respuesta del público volvió a ser muy positiva, con una gran participación durante toda la tarde y la noche, confirmando el éxito de una actividad que ya se ha convertido en una cita habitual dentro de la programación de verano de Ricla.

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Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Ricla continúa apostando por una oferta de actividades variada y de calidad, pensada para dinamizar el municipio y ofrecer espacios de encuentro y diversión para vecinos y visitantes durante los meses de verano.