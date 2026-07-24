TRES PAREJAS GANADORAS
Finaliza con éxito el Torneo de Pádel tras el cambio de fecha
La Crónica de Valdejalón
Durante el mes de julio se ha disputado el Torneo de Pádel Comarca de Valdejalón. La principal novedad ha sido su cambio de los meses de invierno a plena época de verano para fomentar la práctica deportiva al aire libre y en las diferentes instalaciones públicas de los ayuntamientos de la Comarca de Valdejalón.
Este torneo comenzó el 4 y 5 de julio con las fases iniciales que se disputaron en las localidades de Ricla y Lumpiaque. De estas fases de grupos salieron las parejas que finalmente disputaron la fase final del torneo, que se disputó los días 18 y 19 de julio en la pista de pádel de la localidad de Épila. Una vez finalizadas las finales del torneo, se llevó a cabo la entrega de premios a cargo del presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán Sanz, y del consejero delegado de Deportes de la Comarca de Valdejalón, Adolfo Diez Va.
Ganadores
En categoría Mixta, los campeones fueron Ana Martínez y Nelson Teixeira, y los subcampeones Mercedes Sediles y Rafael Giménez. En categoría Masculina, quedaron campeones Vladut Gabriel y Guillermo Lostal, y subcampeones Eduardo Laorden y Juan Casaos. Y en categoría Femenina, las campeonas de la cita fueron Arantxa Latorre y Leticia Pérez, y las subcampeonas Mercedes Sediles y Sandra Leoz.
Desde el área de Deportes de la Comarca de Valdejalón agradecen la colaboración de los ayuntamientos de Ricla, Lumpiaque y Épila que fueron sede del torneo.
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