Durante el mes de julio se ha disputado el Torneo de Pádel Comarca de Valdejalón. La principal novedad ha sido su cambio de los meses de invierno a plena época de verano para fomentar la práctica deportiva al aire libre y en las diferentes instalaciones públicas de los ayuntamientos de la Comarca de Valdejalón.

Finaliza con éxito el Torneo de Pádel tras el cambio de fecha. / SERVICIO ESPECIAL

Este torneo comenzó el 4 y 5 de julio con las fases iniciales que se disputaron en las localidades de Ricla y Lumpiaque. De estas fases de grupos salieron las parejas que finalmente disputaron la fase final del torneo, que se disputó los días 18 y 19 de julio en la pista de pádel de la localidad de Épila. Una vez finalizadas las finales del torneo, se llevó a cabo la entrega de premios a cargo del presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán Sanz, y del consejero delegado de Deportes de la Comarca de Valdejalón, Adolfo Diez Va.

Finaliza con éxito el Torneo de Pádel tras el cambio de fecha. / SERVICIO ESPECIAL

Ganadores

Finaliza con éxito el Torneo de Pádel tras el cambio de fecha. / SERVICIO ESPECIAL

En categoría Mixta, los campeones fueron Ana Martínez y Nelson Teixeira, y los subcampeones Mercedes Sediles y Rafael Giménez. En categoría Masculina, quedaron campeones Vladut Gabriel y Guillermo Lostal, y subcampeones Eduardo Laorden y Juan Casaos. Y en categoría Femenina, las campeonas de la cita fueron Arantxa Latorre y Leticia Pérez, y las subcampeonas Mercedes Sediles y Sandra Leoz.

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Desde el área de Deportes de la Comarca de Valdejalón agradecen la colaboración de los ayuntamientos de Ricla, Lumpiaque y Épila que fueron sede del torneo.