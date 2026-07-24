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FIESTA ACUÁTICA

Una forma de hacer frente al calor

Hinchables, agua y diversión para refrescarse este verano. | SERVICIO ESPECIAL

Hinchables, agua y diversión para refrescarse este verano. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Lumpiaque

La piscina municipal de Lumpiaque se convirtió la tarde del 15 julio en el escenario perfecto para combatir las altas temperaturas con una animada fiesta acuática que reunió niños, jóvenes y familias en una jornada repleta de diversión y entretenimiento.

La actividad, organizada por el ayuntamiento, contó con una gran variedad de hinchables acuáticos adaptados a todas las edades. Los más pequeños disfrutaron de un espacio especialmente diseñado para la piscina de chapoteo, donde pudieron jugar con total seguridad, mientras que los niños y jóvenes de mayor edad se divirtieron en los grandes hinchables instalados en la piscina principal, que se convirtieron en la gran atracción de la jornada.

La iniciativa llegó en un momento especialmente oportuno, coincidiendo con la intensa ola de calor que está afectando a la comarca, ofreciendo una alternativa refrescante para disfrutar del verano en un ambiente familiar y festivo.

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Con este tipo de iniciativas, el consistorio continúa apostando por ofrecer actividades de ocio para todas las edades durante la temporada estival, fomentando la convivencia y proporcionando alternativas saludables para disfrutar del verano en el municipio.

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