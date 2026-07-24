La fuente del Botero recupera su esencia
La Crónica de Valdejalón
La Asociación Sierra de Vicor inauguró el pasado 5 de julio la restauración de la fuente del Botero, en un acto que reunió a socios, vecinos y colaboradores para celebrar la recuperación de este emblemático enclave.
Durante la ceremonia, se plantó un olivo, en símbolo de arraigo y de continuidad con el entorno, y se colocó una placa conmemorativa en recuerdo de la restauración y la inauguración de la fuente.
Posteriormente, tuvo lugar la bendición de la fuente y de todo su entorno, un momento muy significativo que puso de relieve el valor patrimonial y social de este espacio como lugar de encuentro para vecinos y visitantes.
El acto concluyó con un vino español al que fueron invitados todos los asistentes, en un ambiente de convivencia que puso el broche final a una mañana de celebración.
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