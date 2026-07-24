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La fuente del Botero recupera su esencia

Los vecinos y colaboradores inauguraron la restauración de este enclave emblemático del pueblo. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos y colaboradores inauguraron la restauración de este enclave emblemático del pueblo. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Santa cruz de grío

La Asociación Sierra de Vicor inauguró el pasado 5 de julio la restauración de la fuente del Botero, en un acto que reunió a socios, vecinos y colaboradores para celebrar la recuperación de este emblemático enclave.

La fuente del Botero recupera su esencia

La fuente del Botero recupera su esencia

Durante la ceremonia, se plantó un olivo, en símbolo de arraigo y de continuidad con el entorno, y se colocó una placa conmemorativa en recuerdo de la restauración y la inauguración de la fuente.

La fuente del Botero recupera su esencia

La fuente del Botero recupera su esencia

Posteriormente, tuvo lugar la bendición de la fuente y de todo su entorno, un momento muy significativo que puso de relieve el valor patrimonial y social de este espacio como lugar de encuentro para vecinos y visitantes.

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El acto concluyó con un vino español al que fueron invitados todos los asistentes, en un ambiente de convivencia que puso el broche final a una mañana de celebración.

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