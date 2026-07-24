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MARATÓN DE MORATA DE JALÓN

El fútbol sala fortalece los lazos entre municipios

El Cristalería Jomar de La Almunia se llevó el triunfo. | SERVICIO ESPECIAL

El Cristalería Jomar de La Almunia se llevó el triunfo. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Morata de jalón

El VIII Maratón de Fútbol Sala de Morata de Jalón volvió a convertir la localidad en un punto de encuentro para los aficionados a este deporte, reuniendo durante todo un fin de semana a jugadores, equipos y público procedentes de diferentes municipios de Aragón. Organizado por el Morata Futsal y el Ayuntamiento de Morata de Jalón, el torneo se consolidó una edición más como una de las citas deportivas más destacadas del calendario local.

El subcampeón fue el Rodaflor Mar de Épila. | SERVICIO ESPECIAL

El subcampeón fue el Rodaflor Mar de Épila. | SERVICIO ESPECIAL

En la competición participaron un total de dieciséis equipos llegados desde localidades como Morata de Jalón, Arándiga, La Almunia, Épila y Zaragoza, entre otras. El elevado nivel de los encuentros y la diversidad de los participantes favorecieron un ambiente de compañerismo y convivencia, haciendo del maratón un espacio en el que el deporte sirvió como punto de unión entre personas de diferentes municipios.

El torneo contó con una dotación importante de premios de 1.000 euros para el equipo campeón y 300 euros para el subcampeón, además de trofeos para el tercer y cuarto clasificado, y para el mejor jugador del campeonato. La final enfrentó a Cristalería Jomar de La Almunia de Doña Godina, y Rodaflor Mar de Épila, en un partido muy igualado que terminó con la victoria del conjunto almuniense.

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A lo largo de todo el fin de semana, el pabellón municipal registró una notable afluencia de público, que acompañó a los equipos en una intensa programación deportiva. La buena respuesta de jugadores y espectadores volvió a demostrar el arraigo del fútbol sala en la localidad y en la comarca, consolidando este maratón como una cita que, además de fomentar la práctica deportiva, fortalece las relaciones entre municipios y promueve valores como el esfuerzo, el respeto y la convivencia.

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