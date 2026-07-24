ÉPILA Y CARIÑENA
Impulso a la formación juvenil con dos cursos de Monitor de Tiempo Libre
La Crónica de Valdejalón
El Grupo de Acción Local Fedivalca ha puesto en marcha este verano dos cursos de Monitor de Tiempo Libre en los municipios de Épila y Cariñena, dirigidos a jóvenes y personas interesadas en obtener esta titulación oficial. Esta iniciativa se enmarca en el firme compromiso de la entidad con el desarrollo del territorio y la dinamización de oportunidades formativas para la población local.
Tras varios años apostando por este tipo de formación, Fedivalca retoma en 2026 la organización de estos cursos, que permiten mejorar la empleabilidad juvenil y fomentar la participación en actividades educativas, culturales y sociales.
El curso en Cariñena con fechas del 22 de junio al 8 de julio de 2026, en horario intensivo de lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas), en la avenida Goya, 23. Por su parte, el curso de Épila del 1 al 15 de julio, con el mismo horario, en el Aula Magna de la avenida Rodanas, 23.
Ambas acciones formativas están homologadas por el Gobierno de Aragón. Con esta iniciativa, Fedivalca continúa reforzando su papel como agente clave en la formación y el desarrollo social del medio rural.
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