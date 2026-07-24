El Iron Stone debuta por todo lo alto

El Pabellón Multiusos Mario Ortega de Calatorao acogió el sábado 27 de junio la primera edición del Iron Stone Calatorao, un campeonato nacional de culturismo que superó todas las expectativas tanto por la calidad deportiva como por la gran afluencia de público. Cientos de aficionados llenaron las gradas para disfrutar de una jornada en la que reinó el espectáculo, el compañerismo y el alto nivel competitivo.

Los atletas participantes destacaron el excelente trato recibido por parte de la organización, el cuidado de todos los detalles y el ambiente vivido durante toda la competición, mostrando su satisfacción por la experiencia y felicitando a la organización por el desarrollo del evento.

En la categoría Bikini, la tercera clasificada fue Camelia Ariño, la segunda clasificada Sandra López, y la campeona Judith Sánchez.

En Men’s Physique, el subcampeón fue Francisco José del Río, mientras que el título de campeón fue para Alejandro Aroz.

En la categoría Wellness, la segunda posición fue para Sandra López, proclamándose campeona Ángela Aisa, vecina de La Almunia de Doña Godina, que consiguió imponerse con una brillante actuación.

En Bodybuilding, el tercer puesto fue para Eduardo Fatas, el segundo para Miguel Ángel Pozuelo, y el campeonato fue conquistado por Sergi Lorenzo.

Por último, en Classic Physique, el tercer clasificado fue Iván Llopis, mientras que Miguel Ángel Pozuelo repitió como subcampeón, y Sergi Lorenzo volvió a subir a lo más alto del podio, logrando un nuevo triunfo.

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Desde la organización se ha querido agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Calatorao, patrocinadores, colaboradores, voluntarios, y al numeroso público asistente, cuyo respaldo ha sido fundamental para convertir esta primera edición del Iron Stone Calatorao en un referente del culturismo nacional. El éxito alcanzado anima ya a trabajar en la próxima edición con el objetivo de seguir haciendo crecer este campeonato, y situar a Calatorao como un punto de referencia para este deporte.