Jornada de deporte y convivencia

Lumpiaque vivió el pasado 11 de julio una magnífica jornada de deporte al aire libre con la celebración del Día de la Bicicleta, una actividad organizada por el club ciclista local que volvió a congregar a un gran número de vecinos de todas las edades en torno a una de las citas más esperadas del verano.

Desde primera hora de la mañana, familias y aficionados al ciclismo se dieron cita para participar en las diferentes rutas programadas, diseñadas para adaptarse a todos los niveles y edades. Los recorridos permitieron que tanto los ciclistas más experimentados como quienes se iniciaban en este deporte pudieran disfrutar de un paseo seguro por los alrededores del municipio, fomentando la práctica deportiva y el respeto por la movilidad sostenible.

La jornada no se limitó a las rutas en bicicleta. Los más pequeños disfrutaron de una programación de juegos infantiles, que convirtió el evento en una auténtica fiesta familiar en la que el deporte, la diversión y la convivencia fueron los grandes protagonistas.

Como broche final, todos los participantes compartieron un almuerzo recuperador, un momento de encuentro que sirvió para reponer fuerzas y poner el colofón a una mañana marcada por el buen ambiente y la participación.

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El éxito de participación consolida el Día de la Bicicleta como una de las actividades deportivas más destacadas del calendario municipal, reafirmando el compromiso del Club Ciclista y del ayuntamiento por seguir impulsando iniciativas que promuevan el deporte, la vida activa y la convivencia entre los vecinos.