Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en TeruelSede TelefónicaMuerto en ZaragozaReal ZaragozaCentros de datosVivienda Zaragoza
instagramlinkedin

CIRCUITO ARAGÓN 3X3 DE BALONCESTO

Lahuerta y Oma, campeonas en La Muela

La aragonesa Irene Lahuerta y la jugadora del Casademont, con Ana Pérez y Berta Ribas.

La aragonesa Irene Lahuerta y la jugadora del Casademont, con Ana Pérez y Berta Ribas. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raquel Machín

La Muela

Tras terminar por todo lo alto la temporada con el Casademont Zaragoza, ofreciendo sus mejores minutos y partidos en los playoffs por el título, Helena Oma está aprovechando el verano para disfrutar de su otra gran pasión en el mundo del baloncesto, el 3x3. La exterior catalana ha estado trabajando con la selección española de esta modalidad y participando con su equipo, el Agua y Jardín riojano, en el circuito 3x3 que organiza la Federación Aragonesa de Baloncesto.

El fin de semana del 20 y 21 de junio, la parada ha sido en La Muela y el equipo de Oma se ha proclamado campeón de la cita, llevándose un premio en metálico de 300 euros. Junto a la jugadora del Casademont Zaragoza hay otra aragonesa, Irene Lahuerta, que ha disputado la Liga Femenina Endesa con el Innova Leganés, con quien, además, ha renovado para la próxima temporada. Completan el equipo Ana Pérez y Berta Ribas.

«Campeonas en la cuarta parada del Circuito Aragón 3x3 Ibercaja en La Muela. Helena Oma, Irene Lahuerta, Ana Pérez y Berta Ribas dominaron en rebotes, defensa, penetraciones y tiro exterior. Un torneo que refuerza nuestro trabajo y la adaptación de las nuevas jugadoras», indicó el propio equipo en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

El circuito 3x3 ha pasado ya por Villanueva de Gállego, la Universidad San Jorge y Cadrete y tras la cita de La Muela quedará una quinta parada en Mallén el próximo fin de semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: 'Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños
  2. Un antiguo burdel de Zaragoza, reformado para alquilar habitaciones a jóvenes: 'Enseguida vi el potencial
  3. Pablo Arnedo, aprobado en la oposición a maestro de Aragón: 'Me he preparado mucho, pero también he tenido suerte
  4. Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club
  5. Ya es oficial: una gran promotora vasca aterriza en Zaragoza con una promoción de 234 pisos de lujo
  6. Zaragoza apura sus últimas horas de calor antes de una caída abrupta de las temperaturas: cuánto durará el alivio
  7. La vicepresidenta Sara Aagesen afirma que Aragón pidió que los fondos públicos para la climatización de colegios llegaran a la educación concertada
  8. Zaragoza aprueba su ordenanza cívica: coto al burka, a las despedidas de soltero, al sinhogarismo y al 'top manta'

Investigada una persona por causar un incendio forestal con una desbrozadora en Cantavieja

Investigada una persona por causar un incendio forestal con una desbrozadora en Cantavieja

Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren

Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren

La escalada de la vivienda no da tregua en Zaragoza

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Las claves del Monegros Desert Festival: artistas, cifras y perfil del público asistente

Las claves del Monegros Desert Festival: artistas, cifras y perfil del público asistente

Hallan a una persona muerta tras incendiarse su domicilio en Zaragoza

El Hospital de Barbastro refuerza Oncología con una nueva especialista y tres neumólogos: "Tenemos una plantilla muy preparada”

El Hospital de Barbastro refuerza Oncología con una nueva especialista y tres neumólogos: "Tenemos una plantilla muy preparada”

Detenidos seis hombres por robar dos toneladas de material en una explotación vinícola del Cinca Medio

Detenidos seis hombres por robar dos toneladas de material en una explotación vinícola del Cinca Medio
Tracking Pixel Contents