Las marchas echan a andar en Morata

Morata de Jalón dio comienzo a una nueva edición de las Marchas Senderistas de Verano con la celebración de la primera andada popular, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Morata de Jalón en colaboración con el Club de Montaña Cenefos. La actividad volvió a reunir a numerosos aficionados al senderismo y a la naturaleza en una propuesta que combina ejercicio físico, conocimiento del entorno y convivencia.

La ruta, de carácter circular y con una longitud aproximada de 13,5 km, partió desde la plaza de España y recorrió diversos caminos tradicionales que conectan los municipios de Morata de Jalón, Chodes y Arándiga. El itinerario discurrió por parajes como el Camino del Pino, el camino del Bolage y el Camino de las Viñas Viejas, atravesando posteriormente el casco urbano de Arándiga y parte de la conocida Vuelta de los Novios, antes de regresar a Morata por el sendero GR-90.

La marcha permitió a los participantes descubrir algunos de los paisajes más representativos del valle del Jalón, poniendo en valor el patrimonio natural y la red de caminos históricos que articulan el territorio. El horario de salida, a primera hora de la mañana, favoreció el desarrollo de la actividad en unas condiciones adecuadas para la práctica deportiva durante el periodo estival.

La elevada participación y el buen ambiente durante toda la jornada volvieron a confirmar el interés que despiertan estas marchas, consolidadas como una de las actividades más esperadas del verano, y como una oportunidad para fomentar hábitos saludables, el contacto con la naturaleza y la convivencia entre vecinos y visitantes.

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Con esta primera andada quedó inaugurada una nueva edición de las Marchas Senderistas de Verano, que continuará durante los meses estivales con nuevas rutas programadas cada sábado hasta septiembre. Las personas interesadas podrán consultar toda la información relativa a los recorridos, horarios e inscripciones a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Morata.