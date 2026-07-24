Unos meses cargados de música y emoción

La Banda de Algairén tiene una apretada agenda este verano. El mes de julio comenzó con un viaje a Irún, los días 4 y 5, que supuso la devolución de la visita que realizó la Banda de Música Ciudad de Irún a la Banda de Algairén el año pasado.

Del 7 al 9 de julio, dentro de la programación, se celebró la primera edición del Encuentro de Viento Madera de Almonacid de la Sierra, donde alumnos de fagot, saxofón, clarinete, flauta y trompa disfrutaron de unas jornadas de convivencia musical en las que recibieron clases de un grupo de jóvenes músicos con solidas carreras internacionales. El encuentro concluyó con un concierto en un marco muy especial: la Bodega Municipal de Almonacid de la Sierra.

La programación del festival continuó el 15 de julio en Retascón, donde diversos solistas de la banda ofrecieron un concierto acompañados al piano por el pianista almuniense Alfonso Latorre.

El sábado 18 de julio, la Banda de Algairén participó en Cosuenda, junto con la Banda de Épila, en el I Festival de Bandas A la fresca.

Del 28 al 30 de julio, se reanudará el Festival Vientos de Algairén con el Tercer Encuentro de Metales de Almonacid de la Sierra. Un curso impartido por prestigiosos profesores. El festival concluirá el jueves 30 de julio con un concierto a las 21.00 horas en una ubicación pendiente de determinar.

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Y los días 1 y 2 de agosto llega el plato fuerte del IX Festival de Música de Banda Vientos de Algairén: la banda recibirá a la Agrupación Musical Alfareña. El 1 por la mañana, la banda invitada junto con la Banda de Algairén, banda anfitriona del festival, realizarán un desfile en Cosuenda. A las 22.00 horas en la plaza de España de Almonacid, ambas bandas interpretarán un concierto.