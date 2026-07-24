INSTALACIONES MUNICIPALES
Más de un millón para reabrir la piscina cubierta
Después de años cerradas al público, el Ayuntamiento de La Muela por fin da forma a uno de los proyectos más ambiciosos del municipio que supondrá la recuperación de las piscinas cubiertas municipales. Tal y como se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, se ha hecho público el proyecto de obras para recuperar esta infraestructura con una inversión superior a 1,2 millones de euros.
En concreto, el presupuesto del proyecto es de 1.201.078 euros, 992.627 euros sin IVA. La intención de los promotores es que los trabajos tengan un periodo de ejecución de cinco meses, lo que permitiría poner en servicio las piscinas para el próximo ejercicio 2027.
Las piscinas cubiertas se ubican en el Centro Deportivo Municipal de La Muela, un complejo en el que también están ubicadas las piscinas al aire libre, la pista de frontón, o los campos de fútbol, entre otros. Ahora el proyecto se encuentra en información pública por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales pueden presentarse las alegaciones.
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