La Muela triunfa en el Campeonato de España

Cachorros Boxing Club tuvo una destacada representación dentro de la selección aragonesa en el Campeonato de España de Kickboxing Junior por Autonomías, logrando un excelente balance de dos títulos de campeón de España, un subcampeonato y cuatro medallas de bronce.

Entre los resultados más destacados sobresalió la actuación de Jonay Martínez, que se proclamó campeón de España en Kick Light Infantil y subcampeón de España en Light Contact Infantil. También brilló Aaran Mateo, que logró el oro en Light Contact Infantil y la medalla de bronce en Kick Light Infantil.

Por su parte, Isona Mateo regresó con dos medallas de bronce, tras subir al podio en Light Contact y Kick Light Cadete Menor, mientras que Abdul-Ali completó el medallero con un bronce en Kick Light Cadete Menor.

Además de los deportistas que lograron subir al podio, el club quiso destacar la actuación de Iván Lobez, que ofreció un gran nivel técnico durante sus combates, y de Damián Paraschiv, cuya participación se vio truncada por una lesión que le impidió seguir compitiendo cuando estaba realizando un gran campeonato.

Desde Cachorros Boxing Club valoran muy positivamente los resultados y destacan el esfuerzo, dedicación y el compromiso de todos sus deportistas durante la competición. Asimismo, agradecen a la Federación Aragonesa de Kickboxing la confianza depositada en el club para formar parte del cuerpo técnico de la selección autonómica y reconocen el apoyo constante de las familias, cuyo aliento fue fundamental durante todo el campeonato.

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Con esta actuación, el club continúa consolidándose como una de las entidades de referencia del kickboxing aragonés y confirma el excelente momento de su cantera, capaz de competir y subir al podio en el máximo campeonato nacional de categorías inferiores.