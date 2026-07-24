Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en TeruelSede TelefónicaMuerto en ZaragozaReal ZaragozaCentros de datosVivienda Zaragoza
instagramlinkedin

CONCIERTO DE FIN DE CURSO

La música coral llena la iglesia de Lumpiaque

Cuatro agrupaciones participaron en este encuentro coral. | SERVICIO ESPECIAL

Cuatro agrupaciones participaron en este encuentro coral. | SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Valdejalón

LUMPIAQUE

La Asociación Coral de Lumpiaque puso el broche de oro al curso con un magnífico concierto el 28 de junio en la iglesia de San Francisco de Asís. Para esta ocasión tan especial, la coral invitó a las de Nuez de Ebro, Santa Mónica de Bujaraloz y Bai Hat de Zaragoza, que ofrecieron un programa conjunto que llevó a los asistentes por un variado recorrido musical. El repertorio incluyó desde obras clásicas hasta conocidas canciones del pop español, además de piezas en inglés y composiciones de inspiración peruana y africana, reflejando la riqueza y diversidad de la música coral.

Cada agrupación aportó su personalidad y estilo, ofreciendo actuaciones muy aplaudidas por un público, que respondió con calurosos aplausos. El concierto culminó con una actuación conjunta que puso en valor la unión entre las corales participantes y el trabajo realizado a lo largo del curso.

El evento se convirtió en una auténtica fiesta de la música coral, en la que no solo brilló el talento de los cantores, sino también el compañerismo y la ilusión compartida por seguir difundiendo la cultura musical.

Noticias relacionadas

La organización valoró muy positivamente el desarrollo de la jornada, agradeciendo la participación de las corales, el respaldo del consistorio, Zaragoza Canta, DPZ y la respuesta del público, cuyo entusiasmo contribuyó a convertir el concierto en un rotundo éxito. Con este encuentro, la coral municipal despidió el curso con la satisfacción del trabajo bien hecho y la mirada puesta en nuevos proyectos para la próxima temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: 'Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños
  2. Un antiguo burdel de Zaragoza, reformado para alquilar habitaciones a jóvenes: 'Enseguida vi el potencial
  3. Pablo Arnedo, aprobado en la oposición a maestro de Aragón: 'Me he preparado mucho, pero también he tenido suerte
  4. Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club
  5. Ya es oficial: una gran promotora vasca aterriza en Zaragoza con una promoción de 234 pisos de lujo
  6. Zaragoza apura sus últimas horas de calor antes de una caída abrupta de las temperaturas: cuánto durará el alivio
  7. La vicepresidenta Sara Aagesen afirma que Aragón pidió que los fondos públicos para la climatización de colegios llegaran a la educación concertada
  8. Zaragoza aprueba su ordenanza cívica: coto al burka, a las despedidas de soltero, al sinhogarismo y al 'top manta'

Investigada una persona por causar un incendio forestal con una desbrozadora en Cantavieja

Investigada una persona por causar un incendio forestal con una desbrozadora en Cantavieja

Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren

Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren

La escalada de la vivienda no da tregua en Zaragoza

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Las claves del Monegros Desert Festival: artistas, cifras y perfil del público asistente

Las claves del Monegros Desert Festival: artistas, cifras y perfil del público asistente

Hallan a una persona muerta tras incendiarse su domicilio en Zaragoza

El Hospital de Barbastro refuerza Oncología con una nueva especialista y tres neumólogos: "Tenemos una plantilla muy preparada”

El Hospital de Barbastro refuerza Oncología con una nueva especialista y tres neumólogos: "Tenemos una plantilla muy preparada”

Detenidos seis hombres por robar dos toneladas de material en una explotación vinícola del Cinca Medio

Detenidos seis hombres por robar dos toneladas de material en una explotación vinícola del Cinca Medio
Tracking Pixel Contents