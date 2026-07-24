La música coral llena la iglesia de Lumpiaque

La Asociación Coral de Lumpiaque puso el broche de oro al curso con un magnífico concierto el 28 de junio en la iglesia de San Francisco de Asís. Para esta ocasión tan especial, la coral invitó a las de Nuez de Ebro, Santa Mónica de Bujaraloz y Bai Hat de Zaragoza, que ofrecieron un programa conjunto que llevó a los asistentes por un variado recorrido musical. El repertorio incluyó desde obras clásicas hasta conocidas canciones del pop español, además de piezas en inglés y composiciones de inspiración peruana y africana, reflejando la riqueza y diversidad de la música coral.

Cada agrupación aportó su personalidad y estilo, ofreciendo actuaciones muy aplaudidas por un público, que respondió con calurosos aplausos. El concierto culminó con una actuación conjunta que puso en valor la unión entre las corales participantes y el trabajo realizado a lo largo del curso.

El evento se convirtió en una auténtica fiesta de la música coral, en la que no solo brilló el talento de los cantores, sino también el compañerismo y la ilusión compartida por seguir difundiendo la cultura musical.

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La organización valoró muy positivamente el desarrollo de la jornada, agradeciendo la participación de las corales, el respaldo del consistorio, Zaragoza Canta, DPZ y la respuesta del público, cuyo entusiasmo contribuyó a convertir el concierto en un rotundo éxito. Con este encuentro, la coral municipal despidió el curso con la satisfacción del trabajo bien hecho y la mirada puesta en nuevos proyectos para la próxima temporada.