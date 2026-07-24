Una propuesta tradicional con un toque innovador

La programación estival Cultura a la fresca continúa este verano en La Almunia de Doña Godina con una nueva propuesta cultural al aire libre dirigida a todos los públicos. El ciclo organizado por el ayuntamiento ofrecerá el próximo 25 de julio, a las 22.00 horas, en los jardines de El Fuerte, la actuación del grupo Encantarias, con entrada gratuita. La formación está integrada por cuatro mujeres vinculadas desde su infancia al canto de la jota, y cuenta además con la participación de dos reconocidos músicos aragoneses: Juanjo Almarza y Alonso Martínez.

Su propuesta artística combina tradición e innovación a través de versiones de temas populares y canciones de autor, dando forma a un sonido propio que el grupo define como polifonía folk. Entre sus integrantes destacan dos nombres de referencia dentro de la música aragonesa. Alonso Martínez, guitarrista y compositor zaragozano, desarrolla una intensa actividad artística y docente vinculada especialmente al jazz y a diferentes proyectos musicales. Por su parte, Juanjo Almarza, natural de Tarazona, es una de las voces más reconocidas del folclore aragonés y profesor de Guitarra de Folclore en la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza. Con esta actuación, el ciclo Cultura a la fresca continúa acercando la cultura a diferentes espacios públicos del municipio durante las noches de verano, ofreciendo propuestas de calidad y de acceso libre para vecinos y visitantes.

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La programación arrancó el sábado 18 con la representación de Al Filo, de la compañía Nostraxladamus, en la plaza de los Cineastas. La propuesta congregó a decenas de vecinos en una agradable noche de verano, que pudieron disfrutar de un espectáculo que combinó teatro, circo y lenguaje visual en un ambiente participativo y familiar.