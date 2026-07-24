Raquel Ratia, ejemplo de joven emprendedora en el medio rural desde Alpartir

Raquel Ratia, de 26 años, es la propietaria de un pequeño bar en Alpartir, localidad zaragozana de aproximadamente 500 habitantes. Su historia refleja el compromiso de la juventud con el medio rural y su capacidad para generar oportunidades en entornos con gran valor social y humano.

Desde muy joven, Raquel tuvo claro que quería desarrollar su proyecto de vida en su pueblo, apostando por el emprendimiento local. Así nació su bar, concebido no solo como un negocio de hostelería, sino como un verdadero espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

En los municipios rurales, los bares desempeñan un papel esencial como punto de unión social, favoreciendo la convivencia entre generaciones y manteniendo viva la actividad local. Consciente de ello, Raquel ha trabajado con esfuerzo y dedicación para ofrecer un espacio acogedor, implicándose además en la vida social y cultural de Alpartir.

Su proyecto tiene como objetivo impulsar el comercio local y demostrar que los jóvenes pueden emprender con éxito en el medio rural. «Apostar por nuestros pueblos es apostar por nuestras raíces y por una forma de vida más cercana», destaca.

Noticias relacionadas

La valoración de su experiencia es muy positiva, tanto a nivel personal como profesional, y su intención es continuar contribuyendo al mantenimiento de un medio rural vivo, con servicios, actividad económica y oportunidades para las nuevas generaciones.