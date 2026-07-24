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ENTREGA DE BECAS

Ricla reconoce el esfuerzo y la excelencia académica

Estudiantes de la localidad con sus becas. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

RICLA

El Ayuntamiento de Ricla hizo entrega de las becas al esfuerzo académico a varios estudiantes de la localidad, en un acto que tuvo lugar el pasado miércoles 19 de junio en el que también se les otorgó un diploma como reconocimiento a los excelentes resultados obtenidos durante el curso académico.

Con esta iniciativa, el consistorio quiere poner en valor el compromiso, la constancia y la dedicación de los jóvenes, premiando el trabajo realizado a lo largo del año académico, y animándoles a seguir esforzándose en su formación.

Desde el ayuntamiento se considera fundamental mantener este tipo de reconocimientos, ya que suponen un incentivo para el alumnado, y ponen de manifiesto la importancia del esfuerzo, la responsabilidad y la superación personal como valores esenciales en la educación.

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El Ayuntamiento de Ricla felicita a todos los estudiantes y les anima a continuar trabajando con la misma ilusión y dedicación en las próximas etapas de su formación.

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