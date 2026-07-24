XXIII Juegos Intersalesianos
Los Salesianos llevan su espíritu deportivo a Valencia
La Crónica de Valdejalón
Los colegios salesianos de la zona centro de la Inspectoría de María Auxiliadora han celebrado la XXIII edición de los Juegos Intersalesianos en el Colegio San Juan Bosco en Valencia.
En esta ocasión más de 700 jóvenes de colegios de la zona de Levante y Zaragoza han competido durante estas jornadas deportivas que promueven valores de convivencia y fraternidad a través de diversas disciplinas deportivas.
Desde el Colegio Salesiano en La Almunia, se desplazó un grupo de 40 jugadores acompañados por entrenadores, profesores y compañeros. Más allá de la competición, los jóvenes destacaron por su compañerismo, esfuerzo y gran espíritu salesiano en todos los deportes en los que participaron: voleibol, fútbol sala y baloncesto 3x3.
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