La Semana Santa, Fiesta de Interés Turístico

La Semana Santa de Morata de Jalón ha alcanzado uno de los hitos más importantes de su historia al ser declarada oficialmente Fiesta de Interés Turístico de Aragón, un reconocimiento que supone la culminación de años de trabajo y dedicación por parte de las cofradías, el ayuntamiento de la localidad y el conjunto de la población.

Esta declaración pone en valor una celebración con una profunda tradición en el municipio, caracterizada por la implicación de las diferentes cofradías, la conservación de un rico patrimonio religioso y cultural, y una notable participación vecinal. La Semana Santa de Morata de Jalón constituye desde hace generaciones uno de los principales elementos de identidad de la localidad, combinando actos litúrgicos, procesiones y manifestaciones culturales que han sabido mantenerse vivas y transmitirse de unas generaciones a otras.

Uno de los rasgos que distinguen a la Semana Santa moratense es la existencia de seis cofradías: la Cofradía de la Oración del Huerto, la Cofradía de Jesús Nazareno, la Cofradía del Cristo Crucificado, la Hermandad de la Piedad, la Cofradía del Cristo Yacente y la Cofradía de la Dolorosa, una cifra especialmente significativa para un municipio de su tamaño. Su intensa actividad durante todo el año, con las salidas a otras localidades de la Asociación de Cofradías de Morata de Jalón, y, especialmente, durante la Semana Santa, constituye uno de los elementos que han contribuido a la obtención de esta distinción, al reflejar el extraordinario arraigo de esta tradición entre la población.

A ello se suma la celebración del Concurso de Coplas de Pasión, que alcanzó su decimoquinta edición y se ha consolidado como una manifestación cultural única en la provincia de Zaragoza. Este certamen mantiene viva la tradición popular de las coplas dedicadas a la Pasión de Cristo, y representa uno de los elementos más singulares y diferenciadores de la Semana Santa de Morata de Jalón.

La obtención de esta distinción reconoció el esfuerzo colectivo realizado durante décadas para preservar una de las tradiciones más representativas del municipio, así como la capacidad de la Semana Santa para atraer cada año a numerosos visitantes interesados en conocer una celebración singular dentro del panorama aragonés.

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Este reconocimiento supone un importante impulso para la proyección cultural y turística de Morata de Jalón, reforzando el valor de su patrimonio inmaterial, y consolidando la Semana Santa como una de las principales señas de identidad del municipio. Asimismo, constituye un homenaje al compromiso de todas las personas, cofradías, asociaciones e instituciones que, con su dedicación continuada, han hecho posible alcanzar este objetivo histórico para la localidad.