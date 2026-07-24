Ya se pueden solicitar las nuevas ayudas

La Comarca de Valdejalón ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de subvenciones correspondiente al ejercicio 2026, dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del territorio.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) el pasado 10 de julio, se tramita en régimen de concurrencia competitiva y contempla ayudas en cuatro ámbitos clave para la dinamización comarcal: acción social, cultura, deportes y turismo.

El presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán, ha destacado la importancia de esta convocatoria señalando que «estas ayudas permiten apoyar el trabajo que realizan las asociaciones en nuestros municipios, fundamentales para la vida social y el desarrollo del territorio». Asimismo, el presidente comarcal ha subrayado que la convocatoria mantiene los importes de años anteriores, garantizando la continuidad de las líneas de apoyo al tejido asociativo.

Cuatro ámbitos de actuación

Las subvenciones se estructuran en cuatro líneas principales: acción social, para proyectos orientados al bienestar de la ciudadanía y la atención a colectivos; cultura, para la organización de actividades y la promoción cultural; deportes, destinadas al fomento de la actividad física y eventos deportivos; y turismo, enfocadas a la promoción y dinamización del territorio.

Desde la institución comarcal se insiste en el papel esencial que desempeñan las asociaciones en la cohesión social y en la generación de actividad en los municipios del Valdejalón.

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Plazo hasta el 31 de julio

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOPZ, finalizando el próximo 31 de julio. Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comarca de Valdejalón, donde también se encuentran disponibles las bases completas y la documentación necesaria.