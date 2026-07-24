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FESTIVAL DE TORREMOLINOS

El talento local llega hasta Málaga

El grupo de jota Estilos de Épila en el XV Festival Folclórico de Torremolinos. | SERVICIO ESPECIAL

El grupo de jota Estilos de Épila en el XV Festival Folclórico de Torremolinos. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

épila

El grupo de jota Estilos de Épila, acompañados por la concejal de Cultura, Sara Guerrero, se desplazaron a Torremolinos para participar el sábado 4 de julio en el XV Festival Folclórico de Torremolinos, devolviendo así la visita que la agrupación folclórica Juan Navarro realizó durante las Jornadas Culturales de San Jorge 2026.

El grupo de jota Estilos de Épila conquistó al público con una actuación que despertó una enorme ovación entre los asistentes. Un reconocimiento al talento, la pasión y la rasmia con la que los joteros llevaron el nombre de Épila y de Aragón por bandera.

Uno de los momentos más especiales llegó con la interpretación del Bolero de Épila, una pieza profundamente ligada a la historia y tradiciones de la localidad, que emocionó al público y puso en valor el rico patrimonio cultural del municipio.

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Desde el Ayuntamiento de Épila dan las gracias al grupo de jota Estilos de Épila por representar al pueblo con tanto orgullo, calidad y sentimiento.

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