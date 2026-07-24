PÁDEL
Un torneo lleno de emoción y convivencia
La Crónica de Valdejalón
El V Torneo de Pádel Villa de Épila, organizado por la concejalía de Deportes junto al Épila Pádel Club se celebró los días 26, 27 y 28 de junio con partidos muy disputados durante todo el fin de semana en las diferentes categorías, y con un buen ambiente deportivo, animando y celebrando cada punto, con finales apretadas para conseguir la victoria del torneo.
En la categoría Junior los campeones fueron Diego López y Pablo de Buen, y subcampeones Nico Forniés y Raúl López. En la categoría Mixta se proclamaron campeones Guillermo Lostal y Ana Valero, y subcampeones Acher Bernal y Violeta Bueno. En la Masculina Plata, los campeones fueron Kike Giménez y Maikel Giménez, y los subcampeones Acher Bernal y Solsona.
En la Masculina Oro, los campeones fueron Guillermo Lostal y Adrián de Buen, y los subcampeones David Muniesa e Israel Giménez. Y en la categoría Femenina se proclamaron campeonas del torneo Isabel Sancho y Belén Carabantes, y subcampeonas Paula Acón y Vanesa Diloy.
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