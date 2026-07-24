LA VIRGEN DEL CARMEN EN RUEDA
Tradición y devoción
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La Crónica de Valdejalón
RUEDA DE JALÓN
Como es tradición en Rueda de Jalón, el jueves 16 de julio se venera a la Virgen del Carmen. El día comenzó con una diana floreada a cargo de la Banda de Encinacorba, que también acompañó en la misa y en la procesión a la Cofradía del Carmen de Rueda de Jalón. La cofradía celebra la eucaristía en recuerdo a las cofrades fallecidas en el año, y se bendice a todas las cofrades, y en especial a las nuevas cofrades, a las que se hace entrega de los escapularios.
Por la tarde, siguió la fiesta con una gran actuación de Seín y su banda de músicos, que interpretaron grandes temas de todos los tiempos e hicieron participar al público haciendo los coros.
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