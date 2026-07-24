Tradición y devoción

Como es tradición en Rueda de Jalón, el jueves 16 de julio se venera a la Virgen del Carmen. El día comenzó con una diana floreada a cargo de la Banda de Encinacorba, que también acompañó en la misa y en la procesión a la Cofradía del Carmen de Rueda de Jalón. La cofradía celebra la eucaristía en recuerdo a las cofrades fallecidas en el año, y se bendice a todas las cofrades, y en especial a las nuevas cofrades, a las que se hace entrega de los escapularios.

Seín y su banda de músicos interpretaron grandes temas. | SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, siguió la fiesta con una gran actuación de Seín y su banda de músicos, que interpretaron grandes temas de todos los tiempos e hicieron participar al público haciendo los coros.