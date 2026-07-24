Triunfo de los equipos Men7irosos y Black Barber en La Almunia

La Almunia de Doña Godina ha vivido unas semanas especialmente intensas en torno al fútbol. El colofón llegó el domingo 19 de julio con la instalación de una pantalla gigante en la avenida Laviaga Castillo para seguir la final del Mundial, un evento que reunió a más de 1.000 personas y que convirtió el centro de la localidad en una auténtica fiesta del deporte.

Los Men7irosos se impusieron a Panadería Sacasa en la final del maratón de fútbol 7. / JUVENTUD LA ALMUNIA

Black Barber se hizo con el titulo en el torneo de fútbol sala tras superar a Toco y me voy. / CD LA ALMUNIA

Apenas unas horas antes de la final mundialista, concluía la II Maratón de Fútbol 7 organizada por el Club Deportivo La Almunia, una competición que reunió a 16 equipos distribuidos en cuatro grupos, y que volvió a convertir las instalaciones deportivas municipales en un punto de encuentro para centenares de aficionados.

Tras dos jornadas de competición, el equipo Men7irosos se proclamó campeón del torneo al imponerse en la final a Panadería Sacasa por 2-3, en una reedición del encuentro decisivo de la primera edición que en esta ocasión invirtió los puestos de la clasificación. El conjunto Dover Los Patos completó el podio tras su destacado papel durante toda la competición. El torneo repartió además 2.200 euros para el campeón y 700 euros para el subcampeón.

Maratón de Fútbol Sala

Semanas antes, entre los días 19 y 21 de junio, el protagonismo fue para la IV Maratón de Fútbol Sala organizada por el Juventud La Almunia. La competición volvió a batir cifras de participación con 24 equipos inscritos, y como principal novedad la utilización simultánea de dos pistas de juego dentro de las instalaciones municipales, lo que permitió ampliar el número de encuentros y alcanzar cerca de 48 horas de fútbol sala.

La final dejó uno de los momentos más emocionantes del campeonato. Black Barber logró hacerse con el título tras superar a Toco y me voy mano a mano, en una igualadísima final que concluyó con empate a seis goles y que tuvo que resolverse desde el punto de penalti por 4-3. El Chopo y La Curva Macaya completaron las semifinales de una edición que congregó a miles de espectadores a lo largo de todo el fin de semana.

Desde el Ayuntamiento de La Almunia destacan que la gran respuesta obtenida en las tres citas demuestra el arraigo que el deporte tiene en La Almunia, y la capacidad de este tipo de actividades para fomentar la convivencia y la participación ciudadana.

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La masiva asistencia registrada tanto en las competiciones deportivas como en la visualización de la final del Mundial confirma además el compromiso de vecinos y entidades con la promoción del deporte y la dinamización de la vida social en el municipio.