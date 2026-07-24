Utebo revalida el título en el Maratón de Fútbol Sala

Bardallur celebró los días 17, 18 y 19 de julio la segunda edición del Maratón de Fútbol Sala con un gran ambientazo en la pista polideportiva. Tras tres intensas jornadas de competición y un ambiente festivo, Utebo se proclamó campeón por segundo año consecutivo tras imponerse en la final a Calatorao. Los premios fueron 1.000 euros para el ganador, 500 para el subcampeón, y 100 euros y un jamón para el tercer clasificado. Destacó el trabajo de los organizadores del torneo: Sofía, María, Alexia y Diago.

Un maratón que volvió a reunir a numerosos aficionados. | SERVICIO ESPECIAL