TRES INTENSAS JORNADAS
Utebo revalida el título en el Maratón de Fútbol Sala
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La Crónica de Valdejalón
Bardallur
Bardallur celebró los días 17, 18 y 19 de julio la segunda edición del Maratón de Fútbol Sala con un gran ambientazo en la pista polideportiva. Tras tres intensas jornadas de competición y un ambiente festivo, Utebo se proclamó campeón por segundo año consecutivo tras imponerse en la final a Calatorao. Los premios fueron 1.000 euros para el ganador, 500 para el subcampeón, y 100 euros y un jamón para el tercer clasificado. Destacó el trabajo de los organizadores del torneo: Sofía, María, Alexia y Diago.
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