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LOS VECINOS SE REUNIERON PARA VER LA FINAL

Valdejalón vibra con el triunfo de España en el Mundial

Gran ambiente en Épila para presenciar el encuentro.

Gran ambiente en Épila para presenciar el encuentro. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Valdejalón

Varios municipios de Valdejalón se convirtieron en los mejores lugares para disfrutar de los partidos de España en el Mundial de fútbol. Pantallas gigantes, ambiente festivo y cientos de aficionados se reunieron para compartir un momento histórico.

Los vecinos de Calatorao se dieron cita en el frontón. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos de Calatorao se dieron cita en el frontón. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo 19 de julio, plazas, calles y espacios municipales se llenaron para ver la gran final entre España y Argentina. Familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades se congregaron para vivir y celebrar una cita histórica en la que la selección española conquistó en Nueva York la segunda estrella 16 años después.

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Bardallur se volcó con la selección española de fútbol. | ARITZ GÓMEZ

Bardallur se volcó con la selección española de fútbol. / ARITZ GÓMEZ

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