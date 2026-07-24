LOS VECINOS SE REUNIERON PARA VER LA FINAL
Valdejalón vibra con el triunfo de España en el Mundial
La Crónica de Valdejalón
Varios municipios de Valdejalón se convirtieron en los mejores lugares para disfrutar de los partidos de España en el Mundial de fútbol. Pantallas gigantes, ambiente festivo y cientos de aficionados se reunieron para compartir un momento histórico.
El domingo 19 de julio, plazas, calles y espacios municipales se llenaron para ver la gran final entre España y Argentina. Familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades se congregaron para vivir y celebrar una cita histórica en la que la selección española conquistó en Nueva York la segunda estrella 16 años después.
Durante más de tres horas, los nervios y la emoción dieron paso a la alegría y la celebración tras el gol decisivo de Ferrán Torres en la prórroga, en una noche que recordó a las grandes jornadas de las fiestas patronales en algunos municipios.
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