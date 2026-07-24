Una velada vibrante para el recuerdo en La Muela

El Auditorio de La Muela acogió el 20 de junio una gran velada de boxeo organizada por Cachorros Boxing Club, una cita que reunió a un numeroso público y que volvió a convertir al municipio en un referente del boxeo aragonés.

La jornada combinó deporte, espectáculo y emoción con la celebración de varios combates amateur, las finales del Campeonato de Aragón de Boxeo, y un atractivo combate profesional, ofreciendo una gran tarde de boxeo para todos los asistentes.

Uno de los grandes protagonistas fue Theo Bastidas, del Cachorros Boxing Club, que disputó la final del Campeonato de Aragón en categoría Élite -65 kg, proclamándose subcampeón de Aragón tras un brillante campeonato. El boxeador muelano alcanzó la final después de superar tres exigentes combates en las fases previas disputadas en Utebo, afrontando en La Muela un cuarto combate frente a un rival de gran nivel. Un recorrido que pone en valor el esfuerzo, la constancia y el gran trabajo realizado durante toda la competición.

La velada contó además con la participación de varios deportistas del club anfitrión. Damián Paraschiv, Guillermo Lobera y Odai Abdulrahman lograron imponerse en sus respectivos combates, mientras que Neftali Millán, Ismael Ramírez y Yago Ribera ofrecieron una gran imagen sobre el ring, demostrando entrega y un alto nivel competitivo pese a no poder conseguir la victoria.

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Desde Cachorros Boxing Club agradecen la asistencia del público y el apoyo recibido por parte de familiares, aficionados, voluntarios, colaboradores, y al ayuntamiento que contribuyeron al éxito de una velada que volvió a poner de manifiesto el gran momento que atraviesa el boxeo en La Muela. Con una cantera en constante crecimiento y deportistas compitiendo al máximo nivel autonómico y nacional, el club continúa consolidándose como una de las entidades deportivas de referencia .