PROGRAMACIÓN EN SANTA CRUZ DE GRÍO
Un verano cargado de diversión y deporte
La Crónica de Valdejalón
Santa Cruz de Grío dio la bienvenida al verano con la apertura de las piscinas municipales y una completa programación de actividades para todos los públicos.
Con la llegada del verano, las piscinas municipales de Santa Cruz de Grío iniciaron la temporada estival el pasado 1 de julio permaneciendo abiertas al público hasta el 31 de agosto. Un espacio ideal para refrescarse, disfrutar del buen tiempo y compartir momentos con familia y amigos.
Además, las instalaciones cuentan con servicio de bar, ofreciendo a los usuarios un lugar donde disfrutar de bebidas, helados, aperitivos y comidas en un ambiente agradable.
Coincidiendo con el inicio de la temporada, el ayuntamiento ha preparado una amplia programación de actividades para los meses de julio y agosto, actividades que han sido pensadas para todos los públicos: deportes, cultura, música, actividades infantiles, aquagym, natación, entre otras.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío se anima a todos los vecinos y vecinas, amigos y visitantes a participar en las actividades, y a disfrutar de un verano de diversión y buenos momentos.
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