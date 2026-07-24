Un verano muy entretenido

Cuando el calor aprieta las piscinas se convierten en refugio de pequeños y mayores. Eventos como el diververano, aquagym, actuaciones musicales o, este año, el fútbol, congregan a muchos vecinos en sus instalaciones. Pero también sirve como punto de realización de actividades culturales y solidarias. Con motivo del próximo eclipse solar, los más pequeños pudieron construir su propia cámara oscura, un dispositivo óptico sencillo que proyecta la imagen del sol en el interior de una caja permitiendo observar el eclipse sin riesgo de daño ocular.

El proyecto ‘Crecer’ refuerza la creatividad de los niños. | SERVICIO ESPECIAL

Por otro lado, la instructora de crochet Carmen Sanmartín ha implicado a las niñas y niños que van a las piscinas en el proyecto Crecer, una gran obra colectiva formada por miles de cadenetas azules tejidas por niños y niñas de todo el mundo.

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En este proyecto internacional impulsado por Juan Ferrete, cada cadeneta representa un proceso de aprendizaje, crecimiento y conexión.