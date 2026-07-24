Un viaje artístico a través del folclore

La plaza de Zaragoza de Calatorao se convirtió el sábado 11 de julio en el epicentro de la tradición aragonesa con la celebración del aclamado espectáculo De la Jota a la Zarzuela. El evento, que dio comienzo a las 22.30 horas bajo una magnífica temperatura estival, estuvo organizado por la AC El Cachirulo de Calatorao, y contó con el apoyo incondicional de los vecinos, vecinas y visitantes de la comarca que llenaron por completo el emblemático espacio público.

La velada ofreció un viaje artístico y musical de primer nivel que conectó la pureza de la jota aragonesa con las partituras más icónicas de la zarzuela española. El numeroso público pudo disfrutar de representaciones tan emblemáticas como Olivicas de Fuendejalón (Danza de la Olivera), la solemnidad de Un peregrino en Huesca (San Lorenzo), la fuerza coral de Coro de repatriados (Gigantes y Cabezudos), la emotiva San Rorro de Paniza (Gran Jota de la Dolores), y el vibrante cierre de Romance de Agustina (Sitio de Zaragoza).

Uno de los momentos cumbres y más aplaudidos de la noche fue la actuación de Héctor Montesinos, campeón del prestigioso Certamen Oficial de Jota de las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2024. Con su voz y presencia emocionó profundamente a los asistentes congregados en la plaza Zaragoza, sumando un valor artístico excepcional.

El festival destacó igualmente por la hermandad entre las agrupaciones participantes. El escenario de Calatorao fue compartido por la propia entidad anfitriona, la AC El Cachirulo Cristo de Calatorao, junto al Grupo Folclórico La Fiera y los de Morata de Jalón, Paniza, y Brea de Aragón, que estuvieron guiados por la presentación del vecino Fernando Carnicero. Esta demostración de talento colectivo y de defensa de las raíces regionales arrancó ovaciones y aplausos a lo largo de la noche.

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Desde la organización y el Ayuntamiento de Calatorao se ha querido agradecer públicamente la excelente acogida del público, así como el esfuerzo de todos los voluntarios y artistas, tan necesarios para dinamizar la agenda cultural veraniega del municipio.