Abierto el plazo para el concurso de carrozas en Épila

La Concejalía de Festejos ha abierto el plazo de inscripción para participar en el tradicional concurso de carrozas de fiestas, una de las citas más esperadas y participativas del programa.

El desfile tendrá lugar el sábado 19 de septiembre, a las 20.00 horas, llenando las calles de color, creatividad, música y ambiente festivo.

Todas las peñas, asociaciones, colectivos y grupos de amigos que deseen participar podrán formalizar su inscripción en el Registro General del Ayuntamiento de Épila, conforme a las bases reguladoras. El plazo es hasta el 1 de septiembre.

Noticias relacionadas

Desde el ayuntamiento animan a todos los vecinos a participar en esta tradición tan arraigada, contribuyendo con su imaginación, esfuerzo e ilusión a engrandecer uno de los actos más vistosos y multitudinarios del programa festivo.