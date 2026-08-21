Adispaz, 30 años de trabajo por la inclusión social y la mejora de la calidad de vida

La Asociación de padres de personas con discapacidad intelectual La Paz (Adispaz) se constituyó en noviembre de 1995 y a lo largo de estos 30 años ha estado trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven en la Comarca de Valdejalón y otras comarcas colindantes de la provincia de Zaragoza.

La asociación se fundó con el fin de que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tuvieran la oportunidad de vivir con sus familiares en su entorno natural; por ello era vital en ese momento realizar acciones para que ese derecho fuese una realidad y las familias valoraron desde el principio la fuerza del asociacionismo y lucharon por ello.

Este hándicap le hizo apostar desde sus inicios por el aprovechamiento de los recursos tanto de la localidad como de la comarca en la que se encuentra situada, entorno comunitario que a su vez favorece la participación e inclusión de las personas que asisten a los servicios de la asociación, que utilizan y participan en todos los servicios que ofrece la comunidad.

A lo largo de todos estos años se ha trabajado para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan vivir en su entorno y con sus familias, y los que por motivos familiares no pueden seguir haciéndolo en su domicilio familiar convivan en el servicio de residencia de la entidad, disfrutando del entorno de la localidad de La Almunia de Doña Godina y de los recursos de los que se disponen.

Para hacer frente a estas situaciones y mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias, la entidad lleva trabajando desde hace mucho tiempo gracias a los familiares y las entidades públicas y privadas que prestan su apoyo para poder prestar los servicios que nuestros usuarios nos demandan. Se pretende la normalización y se intenta que los usuarios cubran unas necesidades tanto de independencia, autonomía personal, autoestima, como relación interpersonal, consiguiendo así mejorar su calidad de vida.

Se trata de crear servicios de apoyo para mantener a nuestros usuarios en su entorno vital, así como crear actitudes de tolerancia y respeto hacia las personas con discapacidad.

En la actualidad asisten diariamente a la entidad 28 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo pertenecientes a la Comarca de Valdejalón y otras comarcas colindantes, de un total de siete localidades diferentes; Las distintas localidades de las que proceden nuestros usuarios son La Almunia de Doña Godina, Alpartir, Ricla, Épila, Calatorao, La Muela y Bárboles.

La situación actual a la que se enfrenta Adispaz es compleja, requiere de ampliar sus instalaciones de residencia y centro de día. El reto es ofrecer servicio y atender nuevas plazas de las solicitudes de las familias de la zona que demandan sus servicios.

Adispaz ha tenido siempre como uno de sus objetivos prioritarios que las personas a las que da servicio tengan las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano.

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Para la entidad es imprescindible que todos juntos sigamos trabajando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual de nuestro entorno, son derechos que todavía después de 30 años es necesario seguir reivindicando.