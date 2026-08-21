NUEVA ESCALERA DE ACCESO
Almonacid estrena mejoras en sus piscinas
La Crónica de Valdejalón
Almonacid de la Sierra está disfrutando un verano más de sus piscinas, que este año cuentan con mejoras notables: nueva pavimentación y la instalación de una nueva escalera de acceso, un paso significativo hacia una piscina más inclusiva y acogedora para todos.
Lo que más resalta de esta nueva escalera no es solo su diseño moderno, sino su propósito fundamental: mejorar la accesibilidad. Con peldaños más anchos y de menor altura, y unos pasamanos laterales robustos y ergonómicos, esta escalera hace que entrar y salir de la piscina sea una experiencia segura y cómoda para todos, pero especialmente para vecinos con movilidad reducida, personas mayores y aquellos en proceso de rehabilitación.
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