Almonacid estrena mejoras en sus piscinas

Almonacid de la Sierra está disfrutando un verano más de sus piscinas, que este año cuentan con mejoras notables: nueva pavimentación y la instalación de una nueva escalera de acceso, un paso significativo hacia una piscina más inclusiva y acogedora para todos.

Lo que más resalta de esta nueva escalera no es solo su diseño moderno, sino su propósito fundamental: mejorar la accesibilidad. Con peldaños más anchos y de menor altura, y unos pasamanos laterales robustos y ergonómicos, esta escalera hace que entrar y salir de la piscina sea una experiencia segura y cómoda para todos, pero especialmente para vecinos con movilidad reducida, personas mayores y aquellos en proceso de rehabilitación.