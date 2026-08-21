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NUEVA ESCALERA DE ACCESO

Almonacid estrena mejoras en sus piscinas

Nueva escalera en las piscinas de Almonacid.

Nueva escalera en las piscinas de Almonacid. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Almonacid de la Sierra

Almonacid de la Sierra está disfrutando un verano más de sus piscinas, que este año cuentan con mejoras notables: nueva pavimentación y la instalación de una nueva escalera de acceso, un paso significativo hacia una piscina más inclusiva y acogedora para todos.

Lo que más resalta de esta nueva escalera no es solo su diseño moderno, sino su propósito fundamental: mejorar la accesibilidad. Con peldaños más anchos y de menor altura, y unos pasamanos laterales robustos y ergonómicos, esta escalera hace que entrar y salir de la piscina sea una experiencia segura y cómoda para todos, pero especialmente para vecinos con movilidad reducida, personas mayores y aquellos en proceso de rehabilitación.

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