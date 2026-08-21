FALLECIDO EN EL INCENDIO DE RIGLOS
La Almunia despide a Javier García, miembro de la UME
La Crónica de Valdejalón
La Almunia de Doña Godina despidió el martes 18 de agosto a Javier García, vecino de la localidad e integrante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), fallecido el domingo 16 de agosto mientras participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca.
La iglesia parroquial de La Almunia acogió el funeral en su memoria, una ceremonia presidida por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, y a la que asistieron familiares, amigos, vecinos, compañeros de la UME, y representantes institucionales de distintas administraciones.
Entre los asistentes se encontraban el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, miembros del ejecutivo autonómico, representantes de la Delegación del Gobierno, responsables de la Unidad Militar de Emergencias, así como el alcalde de La Almunia, Noé Latorre, y miembros de la corporación municipal.
La ceremonia sirvió para rendir homenaje a Javier García, fallecido a los 40 años mientras trabajaba en las labores de emergencia desplegadas para combatir el incendio forestal. Su pérdida ha generado una profunda conmoción en la localidad y en el conjunto de Aragón, motivando la declaración de tres días de luto oficial en La Almunia, y una jornada de luto en la comunidad autónoma.
Como muestra de respeto y reconocimiento, el ayuntamiento decretó el lunes tres días de luto oficial, y convocó un minuto de silencio a las puertas del consistorio, un acto que reunió a decenas de vecinos para mostrar su apoyo a la familia y recordar a quien perdió la vida mientras servía a los demás.
El reconocimiento de todo un municipio
A la salida de la iglesia, vecinos, familiares, amigos y compañeros acompañaron la despedida con un prolongado aplauso como muestra de cariño y agradecimiento, en una jornada marcada por el respeto, el recuerdo y el reconocimiento a una persona profundamente vinculada a la localidad.
El Ayuntamiento de La Almunia ha reiterado sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de Javier García, así como su agradecimiento por el servicio prestado a la sociedad. Del mismo modo, expresa su apoyo y reconocimiento a todos los profesionales que continúan desarrollando labores de emergencia y protección civil en situaciones de especial dificultad y riesgo.
La despedida celebrada el martes 18 de agosto pone fin a unos días especialmente dolorosos para el municipio, que recordará a Javier García por su vocación de servicio, su compromiso y su entrega en el cumplimiento de su deber.
Reconocimiento institucional y militar
Horas antes del funeral celebrado en La Almunia, la Base Aérea de Zaragoza acogió las honras fúnebres militares organizadas por la Unidad Militar de Emergencias, con la presencia de familiares y representantes institucionales.
Durante este acto, el Ministerio de Defensa concedió a Javier García la Medalla al Mérito Militar con distintivo amarillo, una condecoración que reconoce a quienes fallecen en acto de servicio, y que pone de manifiesto la entrega y el compromiso demostrados durante el desempeño de sus funciones.
Asimismo, diversas instituciones han trasladado públicamente sus condolencias y reconocimiento a la familia, a sus compañeros de la UME y a todas las personas que continúan trabajando en la extinción de incendios y en las labores de protección de la ciudadanía.
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