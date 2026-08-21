La Almunia de Doña Godina elige a las Reinas de Fiestas y a su pregonero

Las fiestas patronales de Santa Pantaria 2026 continúan tomando forma con la designación de las nuevas Reinas de Fiestas y el nombramiento del pregonero, dos de las figuras más representativas de unas celebraciones que volverán a reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la convivencia y la participación.

Cartel del torneo de guiñote. / SERVICIO ESPECIAL

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina aprobó el nombramiento de las jóvenes Laura Gumiel, María Arnal, María Lorén, Teresa Marín y Sofía Casao como Reinas de Fiestas 2026. Todas ellas, nacidas en 2008, serán las encargadas de representar a la juventud almuniense durante las próximas celebraciones patronales.

La coronación tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre, en uno de los actos más emblemáticos del programa festivo. Durante la ceremonia recibirán el testigo de las reinas salientes, María Castiñeiras, Patricia Agustín, Teresa Pablo, Judith Esco y Noelia Orna, quienes han desempeñado esta representación durante el último año y concluirán así una etapa marcada por su participación en los distintos actos institucionales, culturales y festivos de la localidad.

Juan Luis Clúa, pregonero

Las fiestas contarán además con un pregonero especialmente vinculado a la historia reciente del municipio. El pleno del Ayuntamiento de La Almunia aprobó por unanimidad el nombramiento de Juan Luis Clúa Méndez como pregonero de las fiestas de Santa Pantaria 2026. Durante cerca de tres décadas desarrolló su labor pastoral en La Almunia, manteniendo una estrecha relación con varias generaciones de vecinos y participando activamente en diferentes iniciativas sociales, educativas y comunitarias del municipio.

Entre los aspectos más destacados de esta trayectoria figura su estrecha vinculación con la juventud local. Durante años ha colaborado en el desarrollo de actividades y proyectos dirigidos a los más jóvenes, especialmente a través de los campamentos organizados por la asociación juvenil La Peña, una iniciativa que ha permitido a numerosos jóvenes almunienses compartir experiencias de convivencia, formación y ocio en el Pirineo y que forma parte del recuerdo de varias generaciones de vecinos. Asimismo, durante la pandemia mantuvo una destacada implicación en el acompañamiento y apoyo a las personas usuarias de la residencia municipal de mayores en unos momentos especialmente complejos para la localidad.

Con esta designación, el ayuntamiento quiere reconocer una trayectoria marcada por la cercanía, el compromiso con las personas y la participación activa en la vida social de La Almunia, valores que le han convertido en una figura ampliamente conocida y apreciada por distintas generaciones de almunienses.

Actividades previas

Mientras continúan los preparativos de los días grandes de Santa Pantaria, la localidad ya cuenta con varias actividades previas abiertas a la participación ciudadana. Entre ellas se encuentra el XVI Torneo de Rabino Francés, que se celebrará el próximo 5 de septiembre en el Pabellón del Colegio Salesiano, así como el XV Maratón de Guiñote Antonio Escolano, previsto para el 12 de septiembre, dos citas ya consolidadas dentro de la programación festiva previa.

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Además, permanece abierto hasta el 2 de septiembre el plazo de inscripción para participar en el tradicional Concurso de Carrozas y Animaciones de Santa Pantaria 2026, una de las actividades con mayor implicación vecinal de las fiestas y que cada año reúne a peñas, asociaciones, grupos de amigos y familias para llenar las calles de creatividad, color y ambiente festivo. En las próximas semanas, la Comisión de Festejos y el Ayuntamiento darán a conocer nuevos detalles de la programación y habilitarán la venta de tíckets para diferentes actos populares incluidos en las Fiestas de Santa Pantaria 2026.