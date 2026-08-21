La Almunia invierte 800.000 € en asfaltado

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina inició el lunes 17 de agosto un nuevo proyecto de asfaltado en varias calles del municipio, tras la formalización de la licitación de las obras, que cuentan con una inversión superior a los 800.000 euros, y permitirán actuar sobre cerca de 17.500 metros cuadrados de superficie.

Las obras se desarrollarán en seis zonas de la localidad. / SERVICIO ESPECIAL

La intervención, financiada en el marco del plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza, se desarrolla con una planificación ajustada que contempla su finalización, como fecha límite, el 18 de septiembre. El tiempo estimado de ejecución de los trabajos se sitúa entre dos y tres semanas, en función de la implantación de la obra y de las condiciones meteorológicas, y se centra en la mejora de vías con un alto nivel de tránsito, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, la accesibilidad y las condiciones generales de circulación.

La actuación se enmarca en la planificación municipal de conservación y mantenimiento de la red viaria, priorizando aquellas calles que presentan un mayor grado de deterioro como consecuencia del uso continuado y de las condiciones climatológicas. En este sentido, el proyecto permitirá intervenir en distintos puntos del núcleo urbano y accesos estratégicos, entre los que destaca la avenida La Cuesta, con cerca de 7.900 metros cuadrados de superficie y casi un kilómetro de longitud, que constituye uno de los principales accesos al polígono industrial del municipio.

Las obras se desarrollarán también en el barrio de San Sebastián, en una calle de aproximadamente 350 metros de longitud situada en la zona exterior de la localidad, así como en la calle San Antonio y la calle Tenor Fleta. Asimismo, se actuará en el tramo inicial de la plaza de La Paz hasta su conexión con la calle Huesca, que será renovada en su totalidad, además del tramo inicial de la avenida María Auxiliadora, a la altura de la sede de la Comarca de Valdejalón.

Material reutilizado

El material resultante del fresado será reutilizado en la adecuación de espacios municipales, como el entorno del párking del matadero, y en la mejora de diferentes caminos rurales y agrícolas del término municipal, favoreciendo un aprovechamiento eficiente de los recursos.

Asimismo, el desarrollo de las obras impulsadas por el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina contará con una planificación específica por zonas, con el objetivo de minimizar afecciones al tráfico y a la actividad cotidiana. Para ello, se coordinarán los trabajos con la Policía Local, que regulará la circulación y colaborará en la gestión de accesos, autorizando de forma temporal el paso a residentes y servicios cuando sea necesario. Todas las áreas afectadas estarán debidamente señalizadas, y se prevé también la comunicación previa a entidades, empresas e instituciones que puedan verse afectadas por los trabajos.

Noticias relacionadas

El proyecto responde a la necesidad de renovar tramos de calzada que presentan un avanzado estado de desgaste, con fisuras, baches y deformaciones que afectan tanto a la seguridad del tráfico como a la imagen urbana, y supone una actuación relevante dentro del compromiso municipal con el mantenimiento de las infraestructuras y la mejora de la calidad de vida en la capital de la Comarca de Valdejalón.