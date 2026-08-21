El Alparchiqui, un verano de diversión y convivencia en Alpartir

El Alparchiqui es un campus de verano dirigido a los niños y niñas durante las vacaciones escolares que se desarrolla en Alpartir desde finales de junio hasta los primeros días de septiembre.

Los pequeños disfrutan de diferentes propuestas, especialmente en las piscinas, donde además de refrescarse y bañarse participan en juegos, manualidades y otras actividades pensadas para que aprendan mientras comparten tiempo con sus compañeros.

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El Alparchiqui supone también un importante apoyo para las familias, ya que facilita la conciliación durante las vacaciones escolares de los más pequeños. Una iniciativa que combina ocio, diversión y convivencia, y que permite a los niños disfrutar de un verano lleno de experiencias y buenos momentos.